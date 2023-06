Concert Chambre à part et Chti Cambristi Conservatoire de Lille Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Concert Chambre à part et Chti Cambristi Conservatoire de Lille Lille, 18 juin 2023, Lille. Concert Chambre à part et Chti Cambristi Dimanche 18 juin, 16h00 Conservatoire de Lille Entrée gratuite, sans réservation Le festival « À vous de jouer », qui met à l’honneur les pratiques artistiques amateurs, revient à Lille du 15 juin au 1er juillet !

Pour cette occasion, l’Auditorium du Conservatoire de Lille accueille un concert croisé des ensembles Chti Cambristi et Chambre à part le dimanche 18 juin à partir de 16h. Au programme :

Paule Juon : Miniatures pour clarinette, violoncelle et piano

Philippe Dillies, clarinette ; Christine Mazingue, violoncelle

Jean-Paul Jamet, piano Johannes Brahms : Sextuor op.36 1er mouvement

Sylvie Richard et Aline le Cœur, violons

Juliette Danel et Margaret Vilhelm, altos

Christine Mazingue et Marie-Eve Sartorius, violoncelles Joseph Haydn : Trio avec flûte en ré Majeur Hob.XV.16

Dominique Loosfeld, flûte ; David Smolarski, violoncelle

Philippe Lonnet, Piano Niccolo Paganini : Trio en ré Majeur pour violon, violoncelle et guitare

Olivier Thomas, guitare

Paul Mayes, violon ; Christophe Ducrocq, violoncelle Malcolm Arnold : Grand Fantasia

Annie Goldman, flûte ; Philippe Dillies, clarinette

Alain Perche, piano Informations pratiques :

Dimanche 18 juin 2023, à 16h

Auditorium du conservatoire de Lille

Entrée gratuite, sans réservation Conservatoire de Lille Place du Concert Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 38 77 50 https://conservatoire.lille.fr/ https://www.facebook.com/ConservatoireLille;https://www.instagram.com/conservatoire_lille/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T16:00:00+02:00 – 2023-06-18T18:00:00+02:00

2023-06-18T16:00:00+02:00 – 2023-06-18T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Conservatoire de Lille Adresse Place du Concert Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Conservatoire de Lille Lille

Conservatoire de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Concert Chambre à part et Chti Cambristi Conservatoire de Lille Lille 2023-06-18 was last modified: by Concert Chambre à part et Chti Cambristi Conservatoire de Lille Lille Conservatoire de Lille Lille 18 juin 2023