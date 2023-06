Concert Orchestre d’harmonie Robert Lannoy Conservatoire de Lille Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Concert Orchestre d’harmonie Robert Lannoy Conservatoire de Lille Lille, 17 juin 2023, Lille. Concert Orchestre d’harmonie Robert Lannoy Samedi 17 juin, 17h30 Conservatoire de Lille Entrée gratuite sur réservation Concert interprété par les élèves de l’Orchestre d’harmonie Robert Lannoy, dirigé par Yves Tanguy.

PROGRAMME

PROGRAMME

1. Martenizza – Piet Swerts 2. L'origine des éléments – Pierre-Yves Langlois 3. Poème du feu – Ida Gotkovsky 4. Danzon no.2 – Arturo Márquez 5. El camino real – Alfred Reed Leroy Anderson Conservatoire de Lille Place du Concert Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 38 77 50 https://conservatoire.lille.fr/

2023-06-17T17:30:00+02:00 – 2023-06-17T19:00:00+02:00

