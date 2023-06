Concert de la classe d’orchestre Conservatoire de Lille Lille, 17 juin 2023, Lille.

Concert de la classe d’orchestre Samedi 17 juin, 15h00 Conservatoire de Lille Entrée libre sur réservation

La classe d’orchestre, ensemble à vent et percussions des jeunes élèves de cycle 1 vous propose un voyage en musique, des pays de l’Est à l’Ouest américain, en passant par l’Autriche de Mozart et l’Espagne ensoleillée. Un programme festif qui enchantera petits et grands…

Jimmie DODD, Mickey Mouse march (arr. A. Clark)

Robert SHELDON, Rock this Band!

Mike HANNICKEL, A little Mozart Suite

Eric J. HOVI, Viva Espana!

John BARRY, John Dunbar Theme (arr. M. Sweeney)

Timothy LOST, Ten masters in two minutes

Henk HOGENSTEIN, Favourites from Russia

Direction: Eric PERRIER et Réginald LAFONT

Conservatoire de Lille Place du Concert Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 38 77 50 https://conservatoire.lille.fr/ https://www.facebook.com/ConservatoireLille;https://www.instagram.com/conservatoire_lille/

2023-06-17T15:00:00+02:00 – 2023-06-17T16:30:00+02:00

