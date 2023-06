Concert Graines de choeur et Graines d’orchestre Conservatoire de Lille Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Concert Graines de choeur et Graines d’orchestre Conservatoire de Lille Lille, 17 juin 2023, Lille. Concert Graines de choeur et Graines d’orchestre Samedi 17 juin, 11h00 Conservatoire de Lille Entrée gratuite sur réservation Concert Graines d’Orchestres DIRECTION : Valérie Girbal

PROGRAMME Claude-Henry Joubert

Les sonneurs

Airs traditionnels

Les pendules

Pastouriau

Nobodyes Gigge

Thoinot Arbeau, Pavane

Air traditionnel

Chant du Groënland

Variations sur le thème de Carmen de Bizet

Helmut Lipsky, Le clown Final Concert Graines de choeurs DIRECTION : Aubéry Groulez

Conservatoire de Lille Place du Concert Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 38 77 50 https://conservatoire.lille.fr/

