Voyage au-dessus de l'océan dans le cadre du projet Claviers historiques et modernes Mercredi 3 mai, 18h30 Conservatoire de Lille Entrée gratuite sur réservation Voyage au-dessus de l'océan de Martine VIALATTE, d'après le conte « L'Enfant de la Haute Mer » de Jules SUPERVIELLE. il s'agit d'un conte musical pour piano 2, 4 et 6 mains, avec les élèves pianistes de la classe de Magali BOURLET et un comédien de la classe de Christine GIRARD. Conservatoire de Lille Place du Concert Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 38 77 50

2023-05-03T18:30:00+02:00 – 2023-05-03T19:30:00+02:00

