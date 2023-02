Duos clarinette et percussions et conte musical pour chœur d’enfants Conservatoire de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Duos clarinette et percussions et conte musical pour chœur d’enfants Conservatoire de Lille, 28 mars 2023, Lille. Duos clarinette et percussions et conte musical pour chœur d’enfants Mardi 28 mars, 18h30 Conservatoire de Lille

Entrée gratuite sur réservation

par le chœur CHAM “Atout Chant” dirigé par Aubéry Groulez et l’ensemble de clarinettes, dirigé par Nathalie Lockner Conservatoire de Lille Place du Concert Vieux-Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 28 38 77 50 https://conservatoire.lille.fr/ https://www.facebook.com/ConservatoireLille;https://www.instagram.com/conservatoire_lille/ 1ère partie: duos clarinette et percussions de Sylvie REYNAERT Extraits du recueil Claristicks • Cuban Cat

Luna FOUQUET (clarinette) et Léo DULION (Marimba et Bongos) • Promenade Bucolique

Olivia CONTANS (clarinette) et Aurélien MAZARS (Vibraphone et Wood blocks) • Clarin’Est

Luce BOHUON-MERLET (clarinette) et Aristide SEGERS (Marimba) • Chamaille des canailles

Basile MONTET (clarinette) et Oscar MEGANCK (Caisse claire et Tom basse) • Mystère de la nuit

Augustin AUSSEMS (clarinette) et Nina MILLET (Vibraphone, cymbale suspendue, Tambourin basque, archet et bol chinois) • Hijaz

Alexandre DELORME (clarinette) et Adem SEDDA-NUEL (timbales) 2ème partie : Conte musical “Regards d’enfances” Musique : Marc Steckar Paroles : Jean-Claude Decalonne pour choeur d’enfants, ensemble de clarinettes (clarinette sib, petite clarinette mib et clarinette basse) et percussions L’histoire : la petite classe de Fabienne est particulière. Elle est composée d’enfants du monde, issus de tous horizons, de toutes couleurs de toutes croyances. Fabienne s’est portée volontaire pour venir dans cet orphelinat, au bout de la terre, sur la petite île de Chasuma. Tous ces enfants, perdus, orphelins, abandonnés, vont pouvoir, ici, se créer une communauté de vie bien à eux. Ils ont, pour certains, des souvenirs d’avant, vécus, imaginés, racontés. • Chasuma

percussions utilisées: 4 timbales, grosse caisse, batterie et vibraphone • Couleurs des îles

percussions utilisées: 4 timbales, grosse caisse, batterie et vibraphone • Papoose et l’opossum

percussions utilisées: 4 timbales, grosse caisse, 4 toms et Marimba • Tim au Népal

percussions utilisées: 4 timbales, grosse caisse, tam, crotales, toms et vibraphone • Terre Africaine

percussions utilisées: 4 timbales, grosse caisse et 5 toms Coordination : Nathalie LOCKNER

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T18:30:00+02:00

2023-03-28T20:00:00+02:00 © Charlotte Pétillon

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Conservatoire de Lille Adresse Place du Concert Vieux-Lille Ville Lille Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Conservatoire de Lille Lille Departement Nord

Conservatoire de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Duos clarinette et percussions et conte musical pour chœur d’enfants Conservatoire de Lille 2023-03-28 was last modified: by Duos clarinette et percussions et conte musical pour chœur d’enfants Conservatoire de Lille Conservatoire de Lille 28 mars 2023 Conservatoire de Lille Lille lille

Lille Nord