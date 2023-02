Conférence – concert : Violon : 20eme siècle et plus si affinités Conservatoire de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Entrée libre sur réservation

Une journée 100% violon à destination des élèves des classes de violon du conservatoire et des écoles de musique. Conservatoire de Lille Place du Concert Vieux-Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{“link”: “https://quatuorsirius.wordpress.com/”}, {“link”: “https://www.quatuorleonis.com/guillaume-antonini/”}, {“link”: “https://blymusicgroup.com/warlop-django/”}]

03 28 38 77 50 https://conservatoire.lille.fr/ https://www.facebook.com/ConservatoireLille;https://www.instagram.com/conservatoire_lille/ Programme :

10h-11h30 : conférence musicale du Quatuor Sirius, ouverte aux auditeurs tout public et aux élèves violonistes inscrits (Conservatoire et écoles de musique) 15h-18h : master class de Guillaume Antonini sur le swing, ouverte aux auditeurs tout public et aux élèves violonistes inscrits (Conservatoire et écoles de musique)

Entrée libre et gratuite. Merci de respecter les horaires. La conférence musicale et la master class commencent à l’heure. 20h à 21h30 : concert du Warlop and Django Quartet , avec la participation de quelques élèves ayant participé à la master class

Guillaume Antonini, violon

Duved Dunayevsky, guitare solo

Scott Koehler, contrebasse

Andrea Soria, guitare et chant

Programme à venir.

Entrée gratuite, sur réservation sur conservatoire.lille.fr / Rubrique En scène / Clic sur je réserve

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T20:00:00+01:00

2023-03-18T21:30:00+01:00

