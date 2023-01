Concert ensembles à cordes Conservatoire de Lille, 9 février 2023, Lille.

Concert ensembles à cordes Jeudi 9 février, 18h30 Conservatoire de Lille

Entrée gratuite, sur réservation

A l’auditorium du conservatoire

Conservatoire de Lille Place du Concert Vieux-Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 28 38 77 50 https://conservatoire.lille.fr/ https://www.facebook.com/ConservatoireLille;https://www.instagram.com/conservatoire_lille/

Le Teen Orchestra et les deux Ensembles à cordes des écoles de musique de Lille-centre, Saint-Maurice Pellevoisin et Wazemmes sont heureux de se produire, sous la direction de leurs professeures et cheffes Caroline Dooghe et Céline Plantard, pour vous présenter le programme travaillé depuis la rentrée. Elèves adolescents violonistes, altistes, violoncellistes et contrebassistes en Classe à Horaires Aménagés Musicale ou en cours périscolaires, ils travaillent un répertoire diversifié, du classique 17ème siècle aux pièces romantiques du 19ème, et contemporaines du 20ème siècle.

Programme des Orchestres à cordes des écoles de musique :

Les deux orchestres :

La valse, Shostakovitch

Sarabande (suite en ré mineur pour clavecin), Haendel

L’orchestre de Wazemmes :

Trepak, Tchaïkowski

L’orchestre de Lille-Centre et Saint-Maurice Pellevoisin :

Fidding A Round

Informations pratiques :

Le jeudi 9 février 2023, à 18h30

Auditorium du conservatoire de Lille

Entrée gratuite, sur réservation



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-09T18:30:00+01:00

2023-02-09T19:45:00+01:00