Concert PolySons et AdoStinato Conservatoire de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Concert PolySons et AdoStinato Conservatoire de Lille, 3 février 2023, Lille. Concert PolySons et AdoStinato Vendredi 3 février, 19h00 Conservatoire de Lille

Entrée gratuite sur réservation

à l’Auditorium du Conservatoire de Lille Conservatoire de Lille Place du Concert Vieux-Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 28 38 77 50 https://conservatoire.lille.fr/ https://www.facebook.com/ConservatoireLille;https://www.instagram.com/conservatoire_lille/ Les orchestres PolySons et AdoStinato partagent la scène de l’Auditorium du conservatoire pour un moment musical inédit à ne pas manquer ! PolySons Direction musicale :

Perrine Delecour

Catherine Reboul Programme :

Symphony n°1 in C minor op. 68, 4e mouvement (extrait) de Brahms

Pirates des Caraïbes de H. Zimmer AdoStinato Direction musicale :

Catherine Reboul Programme :

Brandenburg Concerto n°3, 1er mouvement de J. S. Bach

Adagio Cantabile (from Pathetique Sonata) de Ludwig Van Beethoven

Jazzin’ About Suite de Pamela Wedgwood

1 – Take it from here

2 – Broken string Blues

3 – Pink Lady

4 – Strawberry Flip

5 – Black Jack Informations pratiques :

Vendredi 3 Février 2023, à 19h

Auditorium du conservatoire de Lille

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T19:00:00+01:00

2023-02-03T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Conservatoire de Lille Adresse Place du Concert Vieux-Lille Ville Lille lieuville Conservatoire de Lille Lille Departement Nord

Conservatoire de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Concert PolySons et AdoStinato Conservatoire de Lille 2023-02-03 was last modified: by Concert PolySons et AdoStinato Conservatoire de Lille Conservatoire de Lille 3 février 2023 Conservatoire de Lille Lille lille

Lille Nord