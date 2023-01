Nuit des conservatoires – Concert – Hommage à Michel Legrand Conservatoire de Lille, 27 janvier 2023, Lille.

Concert-hommage avec les élèves du conservatoire et les étudiants de l’ESMD

Dans le cadre de la nuit des conservatoires, le concert – hommage rendu au grand Michel Legrand, compositeur, pianiste de jazz, chanteur et arrangeur, disparu en 2019 après une carrière de près de 70 ans au service du jazz et du cinéma est reprogrammé le vendredi 27 janvier 2023.

Les élèves des classes de cordes, piano, chant, jazz et d’orchestration du conservatoire, par ensembles de 5 à 9 musiciens, vous proposeront une sélection parmi de grands classiques : Les parapluies de Cherbourg, Les moulins de mon cœur, La valse des lilas, Les chansons de Maxence, d’Andy ou d’autres !

Vendredi 27 janvier 2023 à 20h45

Auditorium du Conservatoire de Lille

Entrée gratuite, réservation obligatoire

Programme :

Extrait du Concerto de Michel Legrand

La chanson des sœurs jumelles

La chanson de Maxence

Nous voyageons de ville en ville

La chanson d’Andy

La chanson de Delphine

Les parapluies de Cherbourg

What are you doing the rest of your life ?

The summer knows

La chanson du cake d’amour

La valse des lilas

Les moulins de mon cœur

Direction pédagogique : Yasmine Hammani

Avec :

La classe de jazz

Joseph Defromont : contrebasse, Florestan Carmona : batterie, Julien Girard : piano, Zuzanna Skowron et Zakariya Houfi : chant

Encadrés par Cyrille Wambergue, Charles-Albert Duytschaever, Letizia Morelli et Yves Torchinsky

La classe de piano

Hugo Parret encadré par Philippe Canesse

La classe de chant lyrique

Shirley Descamps, Bérénice Elisabeth, Nathalie Fouquet, Paul Cambourian, César Peyrat, Agathe Petitjean, Rémi Lausin, Florianne Melleret, Estelle Urbaniak et Violette Desmalines

Encadrés par Emanuela Ducornez et Adélaïde Rouyer

Un quatuor de l’Ecole Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France – Lille

Estelle Urbaniak, Solveig Thonet : violon, Tom Dufour : alto, Cassandra Duisit : violoncelle

Le quatuor Pegasus

Lou Petit-Le Roy

Hadrien Fontbonne

Gabriel Cinnaman

Hippolyte Walsfiz-Coste

Encadré par Caroline Dooghe

Les accompagnateurs de la classe de chant

Pierre Bourteel, Jennifer Meens

Remerciements à Vincent Paulet et aux arrangeurs sans qui ce projet n’aurait pu avoir lieu : Bruno Lejeune, Vivien David, Timothée Bonte, Pierre-Yves Langlois, Corentin Mallet et Ella Perez



