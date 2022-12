Orchestre des Jeunes de l’ONJ Conservatoire de Lille, 15 janvier 2023, Lille.

Dirigé par Laurent Cugny

L’Orchestre des Jeunes de l’ONJ a été initié par Frédéric Maurin à son arrivée à la direction artistique de l’Orchestre National de Jazz en 2019, en collaboration avec le musicien Jean-Charles Richard.

Mis en place avec le concours des structures d’enseignement nationales et européennes, cet ensemble constitué d’élèves musiciennes et musiciens se consacre à la réinterprétation des répertoires de l’Orchestre National de Jazz, avec l’ambition de valoriser la grande richesse musicale produite depuis 37 ans par cette institution unique et ses déclinaisons, de la transmettre aux jeunes artistes et de la faire découvrir à de nouveaux publics. En plus de l’expérience musicale collective qu’ils vivent, les membres de l’orchestre bénéficient d’un programme d’accompagnement pour favoriser leur insertion professionnelle.

Véritable pépinière de talents, l’Orchestre des Jeunes de l’ONJ est un formidable vivier également pour le repérage et le recrutement des solistes de l’Orchestre National de Jazz.

La nouvelle saison :

Après François Jeanneau, Franck Tortiller et Denis Badault, c’est le pianiste et compositeur Laurent Cugny – directeur musical de l’Orchestre National de Jazz entre 1994 et 1997 – qui prendra les rênes de l’Orchestre des Jeunes de l’ONJ pour sa quatrième saison. Cette nouvelle promotion s’installera dès le mois de janvier 2023 en Région Hauts-de-France pour une série de résidences et de concerts accueillis notamment au Conservatoire de Lille, à la Maison de la Culture d’Amiens, au Conservatoire de Dunkerque et au Saint-Omer Jaaz Festival, sans oublier des rendez-vous parisiens à Sorbonne Université et à La Dynamo de Banlieues Bleues. Une aventure collective inédite bientôt à l’œuvre, pour se replonger avec bonheur dans l’histoire musicale de l’Orchestre National de Jazz !

La résidence au conservatoire de Lille :

Pour leur première résidence les musiciens de l’orchestre seront au conservatoire de Lille du 13 au 15 janvier 2023. Cette résidence s’achèvera en beauté par un concert à l’Auditorium le dimanche 15 janvier à 18h.

En amont de la résidence, Laurent Cugny proposera également une masterclass au Big Band des élèves des conservatoires de Lille et de Tourcoing le samedi 17 décembre. Une chance pour ces jeunes musiciens qui auront aussi le plaisir de se produire en première partie du concert de l’Orchestre des Jeunes de l’ONJ.

Les musiciens :

LAURENT CUGNY piano électrique, composition, arrangement, direction

KETIJA RINGA-KARAHONA flûtes

VICTOR MAISONNEUVE saxophones alto et soprano

JÉRÉMIE LUCCHESE saxophone ténor

ALBA ESTEBAN saxophones baryton et alto

DMITRIY LOGINOV trompette

YSAURA MERINO trompette

DANIEL MIGLIOSI trompette

FANNI PÓSA cor

VICTOR DECAMP trombone

MANON BARCELO euphonium

GASPARD LOUËT claviers

LOAN BUATHIER guitare électrique

JAN SEEMANN basse électrique

ORÉLIO PALADINI batterie

CLÉMENT COMBACAL ingénieur du son

