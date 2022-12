Conférence sur Gil Evans Conservatoire de Lille, 14 janvier 2023, Lille.

La musique de Gil Evans, arrangeur de jazz, une conférence de Laurent Cugny

Dans le cadre de la résidence de l’Orchestre des Jeunes de l’ONJ au conservatoire de Lille, Laurent Cugny proposera une conférence sur la musique de Gil Evans, célèbre arrangeur de jazz.

Cette conférence est ouverte à tous les publics, qu’ils soient musiciens, amateurs de jazz ou simplement amateurs de musique et curieux de découvrir la carrière de l’artiste. La présentation retracera l’ensemble de la carrière de Gil Evans, depuis ses débuts 1938 jusqu’à son décès en 1988, à l’aide d’enregistrements et de documents photographiques et vidéo.

Laurent Cugny :

Laurent Cugny, né en 1955, est pianiste, arrangeur et compositeur. En 1980, il fonde le big band Lumière avec lequel il remporte cette même année le Concours National de Jazz de La Défense. En 1987, il joue et enregistre avec Gil Evans et de 1994 à 1997, il est directeur musical de l’Orchestre National de Jazz. En 2006, il crée en version concert au festival de Vienne l’opéra-jazz La Tectonique des nuages, qui sera produit en version scénique par Angers Nantes Opéra en 2015. Entre 2014 et 2018, il dirige le Gil Evans Paris Workshop. Il a publié une dizaine d’enregistrements sous son nom et autant comme arrangeur (Lucky Peterson, Marc Beacco, Abbey Lincoln, David Linx, Juliette, Juliette Gréco, Ricardo Tété, Viktor Lazlo).

Gil Evans :

Gil Evans (1912-1988) est l’un des arrangeurs les plus importants de l’histoire du jazz. Il est notamment connu pour ses collaborations avec Miles Davis qui ont donné lieu à quatre albums devenus des classiques, enregistrés entre 1957 et 1962.

