Bach et Buxtehude, sonates à deux et à trois Samedi 10 décembre, 20h30 Conservatoire de Lille

Concert de l’ensemble Le Stagioni

Riche d’une longue expérience au sein de différents ensembles comme Les Musiciens du Louvre ou The English Baroque Soloists, Paolo Zanzu fonde en 2017 Le Stagioni, qui rassemble des musiciens menant une carrière internationale en solistes et au sein des grands ensembles européens sur instruments d’époque. Attirés par la création d’un projet commun où l’expérience soutient la fraîcheur et l’envie de renouvellement de l’interprétation de la musique sur instruments d’époque, ils constituent un ensemble à géométrie variable, où le chant tient une place d’honneur. Leur répertoire s’étend du XVIIe au XIXe siècles, en embrassant une grande variété de formes (récital, musique de chambre, grand effectif vocal et instrumental), et en prêtant une attention particulière à l’évolution des claviers historiques, du clavecin au piano romantique. A Wonder Lab at the Dawn of the 18th Century (Arcana / Outhere Music, 2021), leur premier album, a reçu un excellent accueil public et critique : sélection parmi les meilleurs albums 2021 du Monde, Choix de France Musique, 5 diapasons, 5 étoiles de Musica…

A l’occasion de sa résidence à la Ville de Lille, le Stagioni donnera un concert unique au Conservatoire de Lille samedi 10 décembre 2022, et proposera des masterclass ouvertes aux élèves du Conservatoire et aux étudiants de l’ESMD dans la journée.

Le concert sera suivi d’un bord de scène.

Samedi 10 décembre 2022, à 20h30

Auditorium du conservatoire de Lille

Le concert débute à l’heure. Merci d’anticiper votre temps de stationnement et de passage en billetterie.

5 € : Tarif plein

3 € : Tarif réduit*

Gratuit : pour les enfants de moins de 12 ans et les élèves ayant participé aux masterclass

*Les bénéficiaires du tarif réduit sont, sur présentation d’un justificatif actualisé de l’année en cours :

– les titulaires de la carte Lille & moi pass sénior Ville de Lille et titulaires de l’ancien pass sénior

– les bénéficiaires des minima sociaux et demandeurs d’emploi, dont intermittents du spectacle (justificatif Pôle emploi de moins de 3 mois),

– les familles nombreuses (à partir de 3 enfants – sur présentation de la carte SNCF Famille nombreuse ou d’un livret de famille),

– les personnes en situation de handicap sur présentation de la carte d’invalidité,

– les groupes préconstitués de 10 personnes minimum émanant de structures sur demande préalable,

– les étudiants (justificatif Carte d’Etudiant) et les jeunes de 12 à 25 ans révolus (justificatif Carte d’identité),

Plus d’informations sur les artistes :

Christophe Coin, violoncelle et viole de gambe

Après ses études musicales à Caen, sa ville natale, Christophe Coin entre au Conservatoire de Paris, où il obtient en 1974 un 1er Prix de Violoncelle (classe d’André Navarra). Il se consacre ensuite à l’étude de la musique ancienne à l’Académie de Vienne, puis à la Schola Cantorum Basilensis, où il travaille la viole de gambe avec Jordi Savall. Parallèlement à sa carrière de soliste, Christophe Coin donne de nombreux concerts de musique de chambre au sein du Quatuor Mosaïques, qu’il a fondé en 1984, ainsi qu’en duo et en trio (pianoforte, violon, violoncelle), aux côtés de Patrick Cohen et d’Erich Höbarth. Nommé en 1991 Directeur de l’Ensemble Baroque de Limoges, Christophe Coin a réalisé une trentaine d’enregistrements. Il enseigne au CNSM de Paris et à la Schola Cantorum de Bâle.

Liv Heym, violon

Remarquée pour son jeu « élégant et sensuel, turbulent avec goût » (Alex Ross, The New Yorker), lauréate du concours Telemann en 2015, la violoniste Liv Heym joue le répertoire du XVIIe siècle à nos jours sur instruments d’époque et moderne. Elle travaille avec de nombreux ensembles (Les Arts Florissants, le Irish Baroque Orchestra, Pallade Musica…), dont Le Stagioni, en musique de chambre, d’orchestre et comme soliste. Fascinée par les échanges entre les arts, elle crée aussi des projets avec des danseurs, compositeurs et improvisateurs.

Paolo Zanzu, clavecin

« Formé par les plus grands interprètes et professeurs, Paolo Zanzu est une des figures majeures du clavecin en Europe et dans le monde. […] il mène une inspirante carrière de concertiste et de pédagogue. » (France Musique) Lauréat du concours international de clavecin de Bruges en 2010, longtemps assistant de William Christie et de Sir John Eliot Gardiner, Paolo Zanzu mène une carrière de soliste et de chef sur les grandes scènes internationales. Il enseigne aussi depuis plusieurs années la basse continue au Conservatoire Royal de Bruxelles. En 2017, il fonde l’ensemble Le Stagioni.



