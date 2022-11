Concert Orchestre Robert Lannoy Conservatoire de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Concert Orchestre Robert Lannoy Conservatoire de Lille, 3 décembre 2022, Lille. Concert Orchestre Robert Lannoy Samedi 3 décembre, 18h00 Conservatoire de Lille

Entrée gratuite, sur réservation

dirigé par Yves Tanguy Conservatoire de Lille Place du Concert Vieux-Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 28 38 77 50 https://conservatoire.lille.fr/ https://www.facebook.com/ConservatoireLille;https://www.instagram.com/conservatoire_lille/ L’Orchestre d’Harmonie Robert Lannoy, dirigé par Yves Tanguy, se produit à l’Auditorium du conservatoire le samedi 3 décembre pour un concert inédit ! Programme :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T18:00:00+01:00

2022-12-03T19:00:00+01:00

