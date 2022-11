Concert Levi Schechtmann Vendredi 2 décembre, 19h00 Conservatoire de Lille

Entrée sur réservation, participation libre

Récital caritatif au profit de l’association Only Musique

Conservatoire de Lille Place du Concert Vieux-Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France

Levi Schechtmann, jeune pianiste allemand de 22 ans, vous invite à un concert unique mêlant musique classique et hip-hop. Etudiant à la prestigieuse Académie Andreas Franke (Hambourg) sous l’oeil avisé de sa professeure Mme Julija Botchkovskaia, il superpose ses improvisations au piano à des rythmes trap, liant avec talent ces deux genre contrastés. Avec plus de 100 000 abonnés sur Instagram, son approche de la musique trouve un écho auprès des jeunes générations. Le récital caritatif donné par Levi Schechtmann sera au profit de l’association Only Musique, qui a pour but de promouvoir les jeunes musiciens. Une participation libre sera proposée (adhésion à l’association, dons…) pour que l’association puisse continuer à oeuvrer en faveur des jeunes artistes. Programme du concert : Keyboard Sonata no.38 in F, Joseph Haydn Prelude, Fugue et Variations (arr.Harold Bauer), Cesár Franck Mephisto Waltz no1, Franz Liszt Pictures at an exhibition, Modest Mussorgsky

Improvisations Informations pratiques :

Vendredi 02 décembre 2022, à 19h

Auditorium du conservatoire de Lille

Entrée sur réservation, participation libre au profit de l’association Only Musique Découvrir Levi Schechtmman :

Instagram : @levi.sct

Youtube : @levionthekeys Le concert sera précédé d’une masterclass.

2022-12-02T19:00:00+01:00

2022-12-02T21:00:00+01:00

