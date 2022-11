Présentation Université de Montréal Conservatoire de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Présentation Université de Montréal Conservatoire de Lille, 18 novembre 2022, Lille. Présentation Université de Montréal Vendredi 18 novembre, 18h30 Conservatoire de Lille

Entrée libre

L’université de Montréal propose une présentation de son cursus musique ouverte aux élèves du conservatoire et de l’ESMD Conservatoire de Lille Place du Concert Vieux-Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 28 38 77 50 https://conservatoire.lille.fr/ https://www.facebook.com/ConservatoireLille;https://www.instagram.com/conservatoire_lille/ Après une série de Master class, des professeurs de l’Université de Montréal présenteront leur Faculté de Musique. L’occasion pour les élèves du conservatoire et les étudiants de l’ESMD de découvrir les différents cursus et programmes proposés, qu’ils concernent la composition, la création sonore, la musicologie ou encore l’ethnomusicologie. Les intervenants présents :

– Francis Perron, Professeur agrégé, chef de chant et responsable des programmes d’accompagnement au piano, vice-doyen au recrutement, aux relations internationales et aux relations interinstitutionnelles – Mélissa Levasseur Dupuis, coordonnatrice à la mobilité internationale – Yegor Dyachkov, professeur agrégé de violoncelle, responsable du secteur cordes – Jean Saulnier, professeur titulaire de piano, responsable du secteur piano – Juan-Miguel Hernandez, professeur invité d’alto INFORMATIONS PRATIQUES :

Vendredi 18 novembre, 18h30

Auditorium du Conservatoire de Lille

Ouvert à tous les élèves musiciens du conservatoire de Lille et de l’ESMD

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T18:30:00+01:00

2022-11-18T19:30:00+01:00

