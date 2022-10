Jazz et cinéma. Influences réciproques Conservatoire de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Jazz et cinéma. Influences réciproques Mercredi 16 novembre, 20h00 Conservatoire de Lille

Entrée libre

Débat suivi d'un mini concert avec Stefan Orins (piano) et Eric Navet (vibraphone)

Fredi Washington, sentant la mort venir, demande à l'orchestre de Duke Ellington de jouer pour elle Black and Tan Fantasy (Black and Tan, Dudley Murphy, 1927) ; Fred Astaire rend hommage à son maître Bill Robinson dans un formidable numéro de tap dance (Swing Time, George Stevens, 1936) ; Miles Davis accompagne la détresse de Florence (Jeanne Moreau) dans les rues de Paris d'Ascenseur pour l'échafaud (Louis Malle, 1958) ; le talent de Forest Whitaker permet à un des maîtres du cinéma américain de dire son amour du jazz dans une biographie du saxophoniste virtuose Charlie Parker (Bird, Clint Eastwood, 1988). Ces quelques exemples signalent la diversité de la présence du jazz au cinéma, et disent aussi la dimension historique de cette présence, entre « histoire noire » des Etats-Unis et histoire des relations entre la musique et les images. Débat suivi d'un mini concert avec Stefan Orins (piano) et Eric Navet (vibraphone)

2022-11-16T20:00:00+01:00

2022-11-16T23:00:00+01:00

