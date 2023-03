Visite libre Conservatoire de l’agriculture – Le Compa Chartres Catégories d’Évènement: Chartres

Eure-et-Loir

Visite libre Conservatoire de l’agriculture – Le Compa, 13 mai 2023, Chartres. Visite libre Samedi 13 mai, 14h00 Conservatoire de l’agriculture – Le Compa Profitez-en pour visiter librement le Musée de l’agriculture jusqu’à 22h ! Conservatoire de l’agriculture – Le Compa Pont de Mainvilliers, 28000 Chartres, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 84 15 00 http://www.lecompa.com/ https://www.facebook.com/lecompa Premier musée français consacré à l’agriculture, le Compa est un musée d’histoire et de société, de sciences et de techniques qui, sur 3 000 m², aide les visiteurs à mieux se repérer dans un monde rural en (r)évolution. Le Compa présente une collection importante de machines agricoles (1800-1950), des cabinets de curiosités qui racontent de façon originale l’histoire rurale, des expositions qui traitent de sujets d’actualités, une muséographie moderne et interactive qui interroge l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture. «TractoBrick», un tracteur grandeur nature, reproduction du tracteur Claas Arion 460, fait de près de 800 000 briques LEGO® est la mascotte du musée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 © Compa

