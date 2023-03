Parcours dansé Conservatoire de l’agriculture – Le Compa, 13 mai 2023, Chartres.

« Lorsqu’elle sort ce matin, Doris se sent légère. Doris est chanceuse, elle est danseuse. »

Auteur de la Danse de Doris (sélection Ecolire 2022-2023), Marie Poirier est pour l’occasion l’invitée du musée. A la fois illustratrice et chorégraphe, elle s’est formée en typographisme à l’école Estienne, en linogravure et en danse contemporaine. Après deux jours de résidence, elle propose avec une classe de CM1 de Chartres, un parcours chorégraphique, à voir ou à danser !

Conservatoire de l’agriculture – Le Compa Pont de Mainvilliers, 28000 Chartres, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 84 15 00 http://www.lecompa.com/ https://www.facebook.com/lecompa [{« link »: « http://www.lecompa.fr »}] Premier musée français consacré à l’agriculture, le Compa est un musée d’histoire et de société, de sciences et de techniques qui, sur 3 000 m², aide les visiteurs à mieux se repérer dans un monde rural en (r)évolution. Le Compa présente une collection importante de machines agricoles (1800-1950), des cabinets de curiosités qui racontent de façon originale l’histoire rurale, des expositions qui traitent de sujets d’actualités, une muséographie moderne et interactive qui interroge l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture. «TractoBrick», un tracteur grandeur nature, reproduction du tracteur Claas Arion 460, fait de près de 800 000 briques LEGO® est la mascotte du musée.

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

© Marie Poirier