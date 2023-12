Stage d’initiation à la Dentelle de Luxeuil Conservatoire de la Dentelle Luxeuil-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Début : 2024-03-18 14:00:00

fin : 2024-03-22 17:30:00 . Durant 5 après-midis, apprenez la technique de la Dentelle de Luxeuil, et créez vos propres réalisations.

Fournitures comprises. Sur inscription. EUR.

Conservatoire de la Dentelle Place de l’Abbaye

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

