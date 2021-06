Conservatoire de danse et musique « Auguste-Tolbecque » – portes ouvertes « Exaltez vos sens » Niort, 12 juin 2021-12 juin 2021, Niort.

Conservatoire de danse et musique « Auguste-Tolbecque » – portes ouvertes « Exaltez vos sens » 2021-06-12 10:00:00 – 2021-06-12 17:00:00 Place Chanzy Conservatoire « Auguste-Tolbecque »

Niort Deux-Sèvres

Portes ouvertes du Conservatoire de danse et musique « Auguste-Tolbecque » le samedi 12 juin, de 10h à 17h.

Pré-inscription du mardi 15 juin au vendredi 2 juillet, de 9h à 12h, pour les arts plastiques ; de 15h à 19h, pour la musique et la danse et le samedi 19 et 26 juin, de 9h à 12h, accueil dédié aux nouveaux élèves désireux de s’inscrire.

+33 6 69 20 96 42

Conservatoire de danse et musique « Auguste-Tolbecque »