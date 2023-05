Conservatoire de Châtillon Conservatoire de Châtillon Châtillon Catégories d’Évènement: Châtillon

Hauts-de-Seine Conservatoire de Châtillon Conservatoire de Châtillon, 21 juin 2023, Châtillon. Conservatoire de Châtillon Mercredi 21 juin, 18h00 Conservatoire de Châtillon Redécouvrez les grands classiques et laissez-vous embarquer par la rythmique du Jazz. 18h et 19h : Concert « Au Temps de Mozart »

Orchestre à cordes de 2ème cycle et la chorale de 2ème année de Marie-Hélène Pisson

19h45 : Ensemble Jazz

Dirigé par Cyrille Méchin Conservatoire de Châtillon 5 rue Paul Bert 92320 Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T21:00:00+02:00

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T21:00:00+02:00 © Ministère de la culture Détails Catégories d’Évènement: Châtillon, Hauts-de-Seine Autres Lieu Conservatoire de Châtillon Adresse 5 rue Paul Bert 92320 Ville Châtillon Departement Hauts-de-Seine Age max 99 Lieu Ville Conservatoire de Châtillon Châtillon

Conservatoire de Châtillon Châtillon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon/

Conservatoire de Châtillon Conservatoire de Châtillon 2023-06-21 was last modified: by Conservatoire de Châtillon Conservatoire de Châtillon Conservatoire de Châtillon 21 juin 2023 conservatoire de Chatillon Châtillon

Châtillon Hauts-de-Seine