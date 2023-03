Débat « Et si on en parlait » conservatoire de Chatillon Châtillon Catégories d’Évènement: Châtillon

Hauts-de-Seine

Débat « Et si on en parlait » conservatoire de Chatillon, 21 mars 2023, Châtillon. Débat « Et si on en parlait » Mardi 21 mars, 14h00 conservatoire de Chatillon Table ronde et débat autour du racisme à travers différents axes : le quotidien, les réseaux sociaux, les médias et la culture. SOS Racisme interviendra au côté de SOS Méditerranée, Madame la Préfète à l’égalité des chances Nadège Babtista, Madame la Déléguée de la Préfète à l’égalité des chances, Nadège Binkina. Ces échanges seront rediffusés en direct par la radio des jeunes Chatillonnais : TC13 radio. L’échange se réalisera également avec un public d’élèves des collèges environnants. conservatoire de Chatillon 5 rue Paul Bert à Chatillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T14:00:00+01:00 – 2023-03-21T16:00:00+01:00

2023-03-21T14:00:00+01:00 – 2023-03-21T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Châtillon, Hauts-de-Seine Autres Lieu conservatoire de Chatillon Adresse 5 rue Paul Bert à Chatillon Ville Châtillon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville conservatoire de Chatillon Châtillon

conservatoire de Chatillon Châtillon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon/

Débat « Et si on en parlait » conservatoire de Chatillon 2023-03-21 was last modified: by Débat « Et si on en parlait » conservatoire de Chatillon conservatoire de Chatillon 21 mars 2023 Châtillon conservatoire de Chatillon Châtillon

Châtillon Hauts-de-Seine