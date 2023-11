Concert de restitution des ateliers des RMT Conservatoire de Bourges, Bourges (18) Concert de restitution des ateliers des RMT Conservatoire de Bourges, Bourges (18), 28 janvier 2024, . Concert de restitution des ateliers des RMT Dimanche 28 janvier 2024, 15h00 Conservatoire de Bourges, Bourges (18) Gratuit Pour clôturer les ateliers du week-end et les Rencontres de Musiques Traditionnelles de cette année, un concert festif aura lieu dans le hall pour profiter d’un dernier moment de partage ! source : événement Concert de restitution des ateliers des RMT publié sur AgendaTrad Conservatoire de Bourges, Bourges (18) 34, Rue Henri Sellier

2024-01-28T15:00:00+01:00 – 2024-01-28T16:00:00+01:00

2024-01-28T15:00:00+01:00 – 2024-01-28T16:00:00+01:00

