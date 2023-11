Concert d’ouverture des Rencontres de Musiques Traditionnelles Conservatoire de Bourges, Bourges (18) Concert d’ouverture des Rencontres de Musiques Traditionnelles Conservatoire de Bourges, Bourges (18), 26 janvier 2024, . Concert d’ouverture des Rencontres de Musiques Traditionnelles Vendredi 26 janvier 2024, 20h00 Conservatoire de Bourges, Bourges (18) Gratuit Ce concert d’ouverture réunira les artistes invités des Rencontres de Musiques Traditionnelles : Arnaud Bibonne, Gilles Chabenat et Nadia Litim. Venez découvrir, sous leurs mains de maîtres, les sonorités de la vielle à roue, de la cornemuse et des musiques arabo-andalouses ! Un concert entre tradition et modernité qui, nous l’espérons, vous ouvrira l’appétit pour ce week-end de musiques et de danses traditionnelles ! source : événement Concert d’ouverture des Rencontres de Musiques Traditionnelles publié sur AgendaTrad Conservatoire de Bourges, Bourges (18) 34, Rue Henri Sellier

