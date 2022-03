Conservatoire de Bordeaux – Danse au Rocher Rocher de Palmer, 16 mars 2022, Cenon.

du mercredi 16 mars au jeudi 17 mars à Rocher de Palmer

Les lycéens inscrits en horaires aménagés et les étudiants du Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur dansent sur plusieurs écritures chorégraphiques en danse classique et contemporaine. Au programme : – Philia, création de la chorégraphe Christine Hassid et la compagnie CHp, dans le cadre du projet de compagnonnage avec le Conservatoire – Accidental Signals, extraits d’un ballet de Nicolo Fonte adaptés et reconstruits d’après une partition Benesh par Aurélie Gaillard (étudiante au CNSMDP). – Histoires mosaïques, création inspirée du film choral par Julie Oosthoek – Pachelbel : Canon, projet néo-classique mené par Vladimir Korec – Solos « manifeste » de danseuses de composition chorégraphique en danse contemporaine En partenariat avec la compagnie CHp, le Conservatoire National de Musique et Danse (CNSMD) de Paris, le Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et Danse (PESMD) Nouvelle-Aquitaine et la Manufacture CDCN.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Les danseurs du Conservatoire investissent le Rocher de Palmer pour deux représentations élaborées par les enseignants et partenaires les 16 et 17 mars prochains.

Rocher de Palmer 1 Rue Aristide Briand, 33152 Cenon



