SCRIME, Université de Bordeaux – Campus Talence, le mardi 8 mars à 19:00

Salle Hemicyclia du Scrime, Université de Bordeaux – Campus Talence Après une résidence au Scrime consacrée à la pratique de l’acousmonium, orchestre de haut-parleurs, les élèves de la classe de composition électroacoustique du Conservatoire vous invitent à un concert le 8 mars prochain. Au programme : des créations d’élèves, musiques acousmatiques en stéréo de durée courte. En partenariat avec le Scrime, Studio de création et de recherche en informatique et musiques expérimentales de l’université de Bordeaux.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

2022-03-08T19:00:00 2022-03-08T22:30:00

