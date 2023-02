Conservatoire de Bordeaux – Journée portes ouvertes Conservatoire de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Samedi 25 février prochain, le Conservatoire vous ouvre ses portes de 9h à 13h. Conservatoire de Bordeaux 22 Quai Sainte-Croix, 33800 Bordeaux Saint-Michel Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine Découvrez les formations proposées en compagnie des équipes pédagogiques. Chant, danse, théâtre, instruments à cordes, instruments à vent, instruments anciens, claviers, musiques actuelles, jazz, orchestre, musique de chambre, nos propositions sont riches et nombreuses. L’occasion d’en apprendre plus sur le fonctionnement de l’établissement, de vous renseigner sur les cursus, modalités et conditions d’admission et de poser toutes vos questions aux agents administratifs. Enfin, plongez dans l’univers du Conservatoire en assistant à des cours ouverts au public pour l’occasion. Des réunions d’information dédiées aux parcours à horaires aménagés sont proposées. Les horaires détaillés en fonction des dispositifs (école élémentaire, collège, lycée) seront disponibles très prochainement sur le site internet du Conservatoire.

