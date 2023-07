Fête de la musique Conservatoire de Bondy Anzin-Saint-Aubin Catégories d’Évènement: Anzin-Saint-Aubin

Pas-de-Calais Fête de la musique Conservatoire de Bondy Anzin-Saint-Aubin, 21 juin 2024, Anzin-Saint-Aubin. Fête de la musique Vendredi 21 juin 2024, 18h00 Conservatoire de Bondy Extérieur, libre accès La joyeuse fête de la musique initiée en 1982 par le ministère de la Culture revient pour sa 42è édition. Le centre social Balavoine et le conservatoire de Bondy s’installent dans l’espace public pour ce moment festif, en écho au clip “Ça c’est Bondy” tourné en 2023 au marché Suzanne Buisson. Plus d’informations au printemps ! Conservatoire de Bondy 23 bis rue Roger Salengro Anzin-Saint-Aubin 62223 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

