avec Gobilobidi et Triodactyle Conservatoire de Bois Colombes, Galerie Charlemagne, Bois-Colombes (92) 7, Rue Félix Braquet Conservatoire de Bois Colombes, Galerie Charlemagne, 92270 Bois-Colombes, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40599 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Bal trad organisé par le conservatoire de Bois Colombes – Lundi 13 février de 19h30 à 21h45. Les groupes : Triodactyle et Gobilobidi (non sonorisé) La plupart des danses seront expliquées au fur et à mesure en fonction des débutants pour favoriser leur intégration mais c’est bien sûr ouvert à tous!! Où?: Au conservatoire de Bois Colombes, 7 Rue Félix Braquet, 92270 Bois-Colombes. Galerie Charlemagne.Pour y aller: Ligne J de la Gare Saint-Lazare (8 min) puis quelques minutes de marche (5-10 min). Combien?: Au chapeau source : événement Bal trad publié sur AgendaTrad

