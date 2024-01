DAVID FRAY: Impromptus de Schubert CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône DAVID FRAY: Impromptus de Schubert CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD Aix-en-Provence, 13 janvier 2024, Aix-en-Provence. DAVID FRAY: Impromptus de Schubert Samedi 13 janvier, 20h00 CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD De 10 à 37€ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T20:00:00+01:00 – 2024-01-13T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T20:00:00+01:00 – 2024-01-13T22:00:00+01:00 David Fray face à Schubert : un diamant à l’état brut. Habitué des grands festivals internationaux, dont le Festival de Pâques en 2023, David Fray poursuit sa quête de l’émotion dégagée par le chant de son instrument. Particulièrement à l’aise dans le répertoire romantique, le pianiste offre un récital consacré à Schubert, compositeur qu’il affectionne pour sa passion réservée et le mouvement intérieur de sa musique. Son « toucher de rêve, sa palette infinie de couleurs et de nuances » (Les Échos) nous plongent profondément tant dans l’atmosphère fantasque des Impromptus que dans la gaîté familière, sinon populaire des Moments musicaux. Piano David Fray

Franz Schubert

Impromptus D.899

Moments musicaux D.780

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD 380, avenue Wolfgang Amadeus Mozart 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://lestheatres.notre-billetterie.net/billets?spec=2162 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Code postal 13090 Lieu CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD Adresse 380, avenue Wolfgang Amadeus Mozart 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD Aix-en-Provence Latitude 43.525687 Longitude 5.439839 latitude longitude 43.525687;5.439839

CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/