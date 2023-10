FESTIVAL NOUVEAUX HORIZONS CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD Aix-en-Provence, 11 novembre 2023, Aix-en-Provence.

FESTIVAL NOUVEAUX HORIZONS Samedi 11 novembre, 20h00 CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD Gratuit sur réservation

Depuis 2020, grâce à l’impulsion de Renaud Capuçon et de Gérard Caussé et au soutien de Dominique Bluzet, le Grand Théâtre de Provence est très heureux de présenter Nouveaux Horizons, un projet autour de la création musicale, entièrement gratuit.

Pour sa quatrième édition, du 10 au 12 novembre 2023, la nouvelle génération de compositeurs et compositrices : Camille Pépin, Christopher Trapani, Lucas Fagin, Violeta Cruz, Sasha J. Blondeau et Sofia Avramidou vous sera présentée au Conservatoire Darius Milhaud,autour de jeunes musiciens prometteurs lors de trois concerts qui mêleront créations mondiales et œuvres du répertoire.

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

PROGRAMME DES CONCERTS : https://www.lestheatres.net/fr/a/4453-nouveaux-horizons

AUTOUR DES CONCERTS :

Une heure avant les concerts, venez rencontrer les compositeurs au Teddy Bar. Ces avant-concerts, animés par Laurent Vilarem, permettent un éclairage différent sur les oeuvres jouées.

NOUVEAUTÉ : À l’issue de chacun des concerts, retrouvez les compositeurs dans la salle, pour une rencontre en bord de plateau.

France Musique d’associe à la quatrième édition de Nouveaux Horizons, enregistrant et diffusant des concerts.

Nouveaux Horizons est un projet porté par le Grand Théâtre de Provence, avec le généreux soutien de Vera Michalski-Hoffmann, grande donatrice, d’ASSAMI, de la DRAC PACA (dans le cadre de l’Aide aux Festivals), de la Région Sud, de la SACEM, avec le soutien de la Fondation Francis et Mica Salabert et de la Maison de la Musique Contemporaine.

Nouveaux Horizons est membre du réseau Futurs Composés – réseau national de la création musicale.

CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD 380, avenue Wolfgang Amadeus Mozart 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

