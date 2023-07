FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE: CHRISTIAN GERHAHER — GEROLD HUBER CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

CONCERT

CHRISTIAN GERHAHER — GEROLD HUBER

UN SOLDAT SOUS LA LUNE

16 juillet 2023

Conservatoire Darius Milhaud

20H / 8 PM

Par la ductilité de son chant et le raffinement de son interprétation, Christian Gerhaher, le Wozzeck de cette édition, s’est imposé comme l’un des tout meilleurs Liedersänger de notre temps. Avec la complicité du pianiste Gerold Huber, il a réalisé une intégrale des œuvres de Schumann qui tient lieu de référence. Il y puise le programme de ce récital initiatique, conçu en contrepoint à l’opéra de Berg, dont il file de nombreux motifs – du soldat au clair de lune et de l’amour trahi à la folie.

