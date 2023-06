DÉCOUVREZ MPH Conservatoire d’Argenteuil Argenteuil, 17 juin 2023, Argenteuil.

DÉCOUVREZ MPH Samedi 17 juin, 20h30 Conservatoire d’Argenteuil

Freestyle MPH

Vous aller découvrir des sons de MPH et nous allons finir sur un feat de MPH et un rappeur anonyme

Enseignement spécialisé de la musique, danse et du théâtre Train ligne J – gare d’Argenteuil (12′ depuis la gare Saint-Lazare). Parking gratuit en face du Conservatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T20:30:00+02:00 – 2023-06-17T21:20:00+02:00

©MPH