Conservatoire : Concert Trio de l’Est, 12 juin 2022, .

Conservatoire : Concert Trio de l’Est

2022-06-12 17:00:00 – 2022-06-12

15 15 EUR Auditorium des Réparatrices.

Le « Trio de l’Est » vous invite à un voyage dans les contrées d’Europe de l’Est, en passant par l’Arménie avec la musique d’Aram Khatchaturian, et par la Hongrie avec une des œuvres majeures de la musique de chambre, Contrasts de Belà Bartok, mais également les magnifiques airs klezmer propres à la musique juive. Tant d’airs joyeux, plaintifs, nostalgiques… où se mêlent les musiques populaires, folkloriques et savantes, le tout orchestré par un conférencier qui sera votre guide tout le long de ce voyage. Alain MOGLIA violon, Séverine PARIS clarinette, Marine GUILLEUX piano et Michel TIGNÈRES conférencier

+33 5 59 27 27 08

dernière mise à jour : 2022-05-02 par