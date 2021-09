Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Conservatoire: Concert “The super soul brothers” Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques
27 novembre 2021

THE SUPER SOUL BROTHERS INVITE LES ÉLÈVES MUSICIENS DU CONSERVATOIRE
The Super soul brothers, ce sont 6 musiciens Palois bercés au son de la soul sudiste (Stax /Atlantic). Pour fêter la sortie de leur album sur le prestigieux label Dixiefrog, le groupe invite les élèves du conservatoire à enrichir ses morceaux de cuivres et de cordes

+33 5 59 98 40 47

