Conservatoire : Concert Pop Legend Pau, 19 juin 2022, Pau.

Conservatoire : Concert Pop Legend Pau

2022-06-19 11:00:00 – 2022-06-19

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR Avec les chœurs seulement.

Sur des arrangements originaux réalisés par la classe d’écriture du conservatoire, les chœurs De Si De La (Lons) et Paus’choeur (Chœurs des agents-Pau) se réunissent pour interpréter les plus grands tubes des Pop légendes ABBA -BEATLES accompagnés par les ensembles de flûtes traversières de l’Agglomération Paloise et la classe de musique actuelle (Lons). Venez chanter avec nous ces répertoires mythiques et découvrir ou redécouvrir cet univers intemporel. Un spectacle plein de surprises.

