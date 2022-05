Conservatoire : Concert H-Burns & Thz CRD Orchestra, 29 mai 2022, .

Conservatoire : Concert H-Burns & Thz CRD Orchestra

2022-05-29 18:00:00 – 2022-05-29

15 15 EUR En hommage à Leonard Cohen, H-BURNS a enregistré un album de reprises “Burns on the wire” émaillées des voix de Pomme, Lou Doillon, Bertrand Belin ou Kevin Morby. Accompagné sur scène par un quatuor à cordes, il a confié l’orchestration à Marie-Hortense Lacroix pour permettre aux élèves du Conservatoire de retrouver l’esprit de Cohen dans un concert unique. Première partie : The Deweys

+33 5 59 98 40 47

