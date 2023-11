Rodage Conservatoire Clément Janequin Châtellerault, 15 février 2024, Châtellerault.

Rodage Jeudi 15 février 2024, 19h30 Conservatoire Clément Janequin Entrée libre dans la limite des places disponibles

Les étudiants en « DEM musiques actuelles » présentent leurs projets personnels à l’occasion d’un concert « de rodage » en public avant l’évènement officiel au Nouveau Théâtre le 14 mars prochain. Au programme, deux spectacles originaux mêlant conte, musique et

danse. Ces projets sont la synthèse et l’aboutissement d’un long travail entamé il y a bien longtemps par les élèves et d’une étape importante dans leurs parcours artistiques.

Venez nombreux les encourager !

Rendez-vous à l’auditorium.

Conservatoire Clément Janequin 1 rue Jean Monnet Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 63 96 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-15T19:30:00+01:00 – 2024-02-15T20:30:00+01:00

musique théa^tre