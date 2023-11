Le nuit des conservatoires Conservatoire Clément Janequin Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Le nuit des conservatoires Conservatoire Clément Janequin Châtellerault, 26 janvier 2024, Châtellerault. Le nuit des conservatoires Vendredi 26 janvier 2024, 18h00 Conservatoire Clément Janequin Entrée libre dans la limite des places disponibles. Oiseau de nuit, couche-tard, insomniaque ou tout simplement amoureux des arts, ce rendez-vous national est pour vous : le conservatoire ouvre ses portes pour une nouvelle édition. Laissez-vous surprendre par le programme concocté pour vous par les élèves et les professeurs : nocturne romantique ou note baroque, poème déclamé ou sérénade au balcon, entrechats, boîte de jazz, rock au grenier… Les noctambules sont sous une bonne étoile. Conservatoire Clément Janequin 1 rue Jean Monnet Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 63 96 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

