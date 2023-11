Soirée grenier Conservatoire Clément Janequin Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Soirée grenier Conservatoire Clément Janequin Châtellerault, 21 décembre 2023, Châtellerault. Soirée grenier Jeudi 21 décembre, 19h00 Conservatoire Clément Janequin Entrée libre dans la limite des places disponibles C’est la kermesse des musiques actuelles du conservatoire Clément Janequin. Toute l’année, les élèves travaillent, jouent et expérimentent

divers univers musicaux dans la fameuse salle 30 :le grenier du bâtiment de l’horloge.

Avec leurs professeurs, pour vous, ils partagent des morceaux de rock, de soul, de trip hop, de funk et leur chansons favorites.

Venez en famille ou entre amis mais venez nombreux !

Conservatoire Clément Janequin 1 rue Jean Monnet Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

