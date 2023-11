Élèves à l’affiche Conservatoire Clément Janequin Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Élèves à l’affiche Conservatoire Clément Janequin Châtellerault, 22 novembre 2023, Châtellerault. Élèves à l’affiche 22 novembre 2023 – 14 février 2024, les mercredis Conservatoire Clément Janequin Entrée libre dans la limite des places disponibles Une heure de partage avec le public, avec surprises et découvertes et où la diversité prime. Musique classique, baroque, jazz, à l’instrument ou à la voix,en groupe ou en solo… Encouragez nos jeunesartistes qui découvrent la scène ou confirment leur expérience artistique.

Rendez-vous à l'auditorium. Conservatoire Clément Janequin 1 rue Jean Monnet Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 23 63 96 https://www.grand-chatellerault.fr/culture/le-conservatoire-clement-janequin-chatellerault Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique

