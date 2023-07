Portes ouvertes au conservatoire Clément Janequin Conservatoire Clément Janequin Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Portes ouvertes au conservatoire Clément Janequin Conservatoire Clément Janequin Châtellerault, 9 septembre 2023, Châtellerault. Portes ouvertes au conservatoire Clément Janequin Samedi 9 septembre, 10h00, 14h00 Conservatoire Clément Janequin Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial du foyer fiscal Le samedi 9 septembre le conservatoire ouvre ses portes !

Venez découvrir ou re-découvrir les lieux et rencontrer les enseignants !

Inscriptions en ligne à partir du 9 septembre 2023 :

https://www.imuse-grandchatellerault.fr/extranet/extranet2/portail_nc.php?p=nc_connexion&t=preinscription

Tarifs :

https://www.grand-chatellerault.fr/documents/1619685/1978054/2023-2024_tarifs_EAP.pdf/08606c26-1383-124d-13ba-1633222fbfd4?t=1687261117203 Conservatoire Clément Janequin 1 rue Jean Monnet Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 63 96 »}] [{« link »: « https://www.imuse-grandchatellerault.fr/extranet/extranet2/portail_nc.php?p=nc_connexion&t=preinscription »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T13:00:00+02:00

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T13:00:00+02:00

2023-09-09T14:00:00+02:00 – 2023-09-09T16:00:00+02:00

