Vienne Festival « Un été en France » Conservatoire Clément Janequin Châtellerault, 19 juillet 2023, Châtellerault. Festival « Un été en France » Mercredi 19 juillet, 20h00 Conservatoire Clément Janequin Gratuit Le festival « Un été en France » fait escale à Châtellerault le mercredi 19 juillet, à 20h, devant le conservatoire Clément Janequin. Sur scène, deux jeunes musiciens ouvriront le concert. Puis, le violoncelliste de renommée internationale Gautier Capuçon jouera son récital. Conservatoire Clément Janequin 1 rue Jean Monnet Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 70 61 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

