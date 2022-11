Les élèves à l’affiche Conservatoire Clément Janequin Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Les élèves à l’affiche Conservatoire Clément Janequin, 14 décembre 2022, Châtellerault. Les élèves à l’affiche Mercredi 14 décembre, 18h30 Conservatoire Clément Janequin

entrée libre

Audition des élèves du conservatoire – Les rendez-vous du conservatoire Conservatoire Clément Janequin 1 rue Jean Monnet Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

05 49 23 63 96 https://www.grand-chatellerault.fr/culture/le-conservatoire-clement-janequin-chatellerault Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique Musique classique, baroque, jazz, à l’instrument ou à la voix, en groupe ou en musique de chambre,

aux « élèves à l’affiche » la diversité prime !

Ouvert à toutes les classes du conservatoire, ce concert placé sous le signe du partage est une invitation pour les élèves à venir faire leurs premiers pas sur scène ou y confirmer leur expérience.

Venez nombreux profiter de cette soirée particulière pour assouvir votre curiosité musicale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T18:30:00+01:00

2022-12-14T19:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Conservatoire Clément Janequin Adresse 1 rue Jean Monnet Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Conservatoire Clément Janequin Châtellerault Departement Vienne

Conservatoire Clément Janequin Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Les élèves à l’affiche Conservatoire Clément Janequin 2022-12-14 was last modified: by Les élèves à l’affiche Conservatoire Clément Janequin Conservatoire Clément Janequin 14 décembre 2022 Châtellerault Conservatoire Clément Janequin Châtellerault

Châtellerault Vienne