Apéro Jazz « Jérôme Rateau trio invite Manu Codja » Conservatoire Claude Debussy Saint-Germain-en-Laye, 7 juillet 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Apéro Jazz « Jérôme Rateau trio invite Manu Codja » Vendredi 7 juillet, 19h00 Conservatoire Claude Debussy Entrée libre sur réservation par téléphone

Concert Jazz avec Jérôme Rateau au piano, Bruno Schorp à la contrebasse, Fred Delestre à la batterie, et comme invité prestigieux le guitariste soliste international Manu Codjia.

Dégustation de vin par le cercle œnologique de Fourqueux.

Conservatoire Claude Debussy 3 rue Maréchal Joffre 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 01 30 87 21 65

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T19:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:00:00+02:00

© Christophe Alary