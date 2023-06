Concert à Saint-Germain-en-Laye Conservatoire Claude Debussy Saint-Germain-en-Laye, 21 juin 2023, Saint-Germain-en-Laye.

Concert à Saint-Germain-en-Laye Mercredi 21 juin, 15h30 Conservatoire Claude Debussy

Place du vieux marché :

De 15h30 à 18h30 (Côté épicerie fine Comtesse du Barry)

Démonstration et initiation aux danses bretonnes, avec le cours de danses bretonnes de La CLEF et le groupe de musique celtique Lodennañ.

De 20h à 21h

Flash mob et show de l’école de danse. Mix de Dancehall, Afro et New style. Les élèves arrivent à 19h45 pour se placer et délimiter la piste. Début à 20h avec enchaînement des chorégraphies !

Par Soglaam

Centre-ville :

De 17h à 18h au Conservatoire à rayonnement départemental Claude-Debussy

Concert de la maison natale Claude-Debussy hors les murs. Concert des élèves du conservatoire. Depuis 2021, la collaboration avec le conservatoire met à l’honneur ces échanges intergénérationnels entre professeurs et élèves mais aussi entre instruments, puisque le conservatoire accueille le piano de la maison natale Claude-Debussy. Après les concerts des professeurs puis les duos professeurs-élèves, place aux jeunes talents !

Par la Maison natale Claude-Debussy et le musée municipal Ducastel-Vera

Durée : 1h – Gratuit

Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles au 01 30 87 20 75 ou à musee.claudedebussy@saintgermainenlaye.fr

De 18h à 18h20 et de 21h à 21h30 Place de l’Église

L’association Capoeira St Germain présente des démonstrations de capoeira (art martial brésilien) et de batucada (percussions brésiliennes).

Par Capoeira St Germain

De 19h30 à 21h à la Cour du 19 rue Saint-Pierre

« L’Ukraine en musique ». Cette rencontre avec la chanson ukrainienne met en valeur le folklore et les mélodies ukrainiennes traditionnelles :une berceuse réconfortante interprétée par une guitariste et un solo de violoncelle, tout en restant dans la musique ukrainienne traditionnelle riche ; une touchante chanson ukraino-polonaise par un duo piano électronique et flûte, démontrant les liens culturels profonds entre les deux pays ; des compositions classiques interprétées par une pianiste talentueuse, qui vous fera voyager à travers les plus grandes œuvres de la musique classique ukrainienne. Les performances sont accompagnées par les enfants qui apportent leur énergie et leur enthousiasme, mais aussi leur talent, pour une soirée musicale inoubliable !

Par La Maison ukrainienne

De 20h30 à 22h devant le théâtre Alexandre-Dumas

Concert « La Boîte à rêve. Configuration particulière avec la mise en place « d’une boîte géante ». Le public pourra être au cœur du chœur !

Par le choeur Dédicace

Maison des associations :

De 18h30 à 19h30 dans la salle des arts du MAS

Contes, légendes et musique d’Azerbaïdjan

Par la Maison des associations et « Mémorisation et créativité ».

Marie-Hélène Kissel-Bouhey librettiste et conteuse, Laure Volpato, violoncelliste et

Saïda Zulfugarova, pianiste.

De 19h30 à 20h dans la Cour du MAS

Récital de variétés françaises. Le groupe de chant « Plaisir de chanter », actif au sein de l’Accueil des villes françaises de Saint-Germain-en-Laye permet aux amatrices et amateurs de chants de partager joie et énergie à travers l’interprétation de chants (variétés ou autres origines), accompagnés par des instrumentaux. Quelques chants issus de leur répertoire sont proposés pour cette Fête de la musique !

Par la Maison des associations et le groupe de chant « Plaisir de chanter »

De 20h à 20h45 dans la salle des arts du MAS

Italie en chœur. Les chorales d’Italyamo, Il Ponte et du club Chêne et fougère dirigées par la pianiste, compositrice et cheffe de chœur italienne Tiziana De Carolis, chantent la septième de Beethoven, Concerto d’autunno (Bargoni), In attesa (Bernadelli), Ninna nanna et filastrocca (Carabba), Funiculi funiculà (Denza) et Va piensiero (Verdi).

Par la Maison des associations et les chorales d’Italyamo, Il Ponte et du club Chêne et fougère dirigées par la pianiste, compositrice et cheffe de chœur italienne Tiziana De Caroli

À partir de 21h dans la salle des arts du MAS

Chœur du pincerais et les petits airs de l’opéra : Bizet, Rameau, Puccini.

Par la Maison des associations et « Pincerais »

La CLEF :

De 17h à 00h à La CLEF

> À partir de 17h : buvette et restauration sur place

> De 17h30 à 20h : concert des élèves de La CLEF

> À partir de 20h15 : plusieurs groupes de musique allant de la Pop, au Reggae, au Rock et au Rap.

La soirée se finira par un DJ set.

Fourqueux :

À partir de 19h Place Victor-Hugo, en face des bâtiments de l’espace Pierre-Delanoë

Intervention d’Atsuko. Quelques airs de flûte par Atsuko Perdriau et l’Ecole de musique de Fourqueux.

Par Atsuko et l’École de musique de Fourqueux

Durée : 45 minutes

De 19h à 21h à l’École de musique de Fourqueux, Place Victor-Hugo – en face des bâtiments de l’espace Pierre-Delanoë

Concert pour 14 batteries.

Concert des élèves de l’École de musique de Fourqueux, dirigés par Elodie Clément, professeur de l’école et l’ASF danse

