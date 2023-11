[Concert] Audition des élèves de chant Jazz Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe, 1 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Venez assister à une prodigieuse audition des élèves de chant interprétant des musiques de l’univers du Jazz au conservatoire !.

2024-01-29 19:00:00 fin : 2024-01-29 . .

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Join us for a prodigious audition of vocal students performing music from the world of Jazz at the Conservatoire!

Venga a ver a los estudiantes de canto del Conservatorio interpretar una prodigiosa variedad de música de jazz

Erleben Sie ein wunderbares Vorsingen von Gesangsschülern, die Musik aus der Welt des Jazz am Konservatorium interpretieren!

