[Concert] Audition de flûtes traversières Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe, 1 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Laissez-vous transporter par la douceur de la flûte traversière et venez profitez du talent des élèves du conservatoire..

2024-01-27 15:00:00 fin : 2024-01-27 . .

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Let yourself be transported by the sweetness of the flute and enjoy the talent of the students of the conservatory.

Déjese transportar por la dulzura de la flauta y disfrute del talento de los alumnos del conservatorio.

Lassen Sie sich vom sanften Klang der Querflöte entführen und genießen Sie das Talent der Schüler des Konservatoriums.

Mise à jour le 2023-11-25 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie