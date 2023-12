[Concert] Audition des élèves de luth Conservatoire Camille Saint-Saëns Dieppe, 1 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Venez assister à une prodigieuse audition des élèves de luth au conservatoire ! Le luth est un instrument à cordes pincées. Bien que voisin de la guitare, le luth a connu une histoire différente et distincte, les deux instruments ayant coexisté au cours des périodes principales de la musique. Il est d’origine persane pour la forme générale et arabe pour la caisse en lamellé-collé..

2024-01-26 18:00:00

Conservatoire Camille Saint-Saëns

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Join us for a prodigious audition of lute students at the Conservatoire! The lute is a plucked string instrument. Although closely related to the guitar, the lute has had a different and distinct history, both instruments having coexisted during the major periods of music. The general shape of the lute is Persian, while the glued-laminated body is of Arabic origin.

¡Venga a ver una audición prodigiosa de los alumnos de laúd del Conservatorio! El laúd es un instrumento de cuerda pulsada. Aunque está estrechamente emparentado con la guitarra, el laúd ha tenido una historia diferente y distinta, ya que ambos instrumentos han coexistido a lo largo de los principales periodos de la música. La forma general del laúd es persa, mientras que el cuerpo laminado encolado es de origen árabe.

Erleben Sie ein wunderbares Vorspiel der Lautenschüler des Konservatoriums! Die Laute ist ein Zupfinstrument. Obwohl sie mit der Gitarre verwandt ist, hat die Laute eine andere, eigene Geschichte, da beide Instrumente in den wichtigsten Epochen der Musik nebeneinander existierten. Die allgemeine Form der Laute ist persischen Ursprungs, während der Korpus aus Schichtholz arabischen Ursprungs ist.

